JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Damai Putra Group & MRT Jakarta Teken MoU Pengembangan TOD di Medan Satria

Senin, 10 November 2025 – 01:15 WIB
Damai Putra Group telah resmi menandatangani MoU dengan MRT Jakarta untuk menjajaki potensi pengembangan TOD di kawasan Medan Satria, Bekasi. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com - JAKARTA - Damai Putra Group dan MRT Jakarta menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk menjajaki potensi pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

Damai Putra Group merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan MRT Jakarta untuk membuka peluang pengembangan TOD di Medan Satria.

Kolaborasi awal tersebut merupakan langkah strategis bagi Damai Putra Group dan MRT Jakarta dalam mendorong lahirnya ekosistem kawasan berorientasi transit yang lebih modern, efisien, serta terintegrasi dengan sistem transportasi massal berkelanjutan.

"Kerja sama ini bukan hanya berbicara soal integrasi infrastruktur atau titik transportasi, namun tentang menghadirkan pengalaman hidup baru yang lebih efisien, lebih sehat, dan lebih inklusif bagi masyarakat," kata Chief Operating Officer Damai Putra Group Barawidjaja.

Integrasi TOD di kawasan Medan Satria disebut bakal memberikan lompatan aksesibilitas bagi para penghuni dan pelaku ekonomi di Kota Harapan Indah.

Melalui konsep TOD, kawasan di sekitar Kota Harapan Indah akan terkoneksi langsung dengan jaringan MRT Jakarta,  sehingga dapat memudahkan mobilitas dan memperkuat peran kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru.

Mobilitas masyarakat akan menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan terhubung dengan pusat kota karena adanya konektivitas langsung menuju jaringan MRT Jakarta.

Selain itu, TOD juga bakal membuka peluang besar untuk hadirnya fasilitas baru, seperti retail, F&B, ruang publik, pedestrian lane yang lebih walkable, serta node aktivitas baru yang lebih vibrant.

Damai Putra Group dan MRT Jakarta menandatangani MoU pengembangan TOD Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

TAGS   Damai Putra Group  MRT Jakarta  TOD  Transportasi 
