Damai Putra Group Perkuat Kolaborasi dengan Puluhan Bank Terkemuka di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Damai Putra Group resmi menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah bank ternama di Indonesia.

Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara sektor properti dan perbankan, sekaligus menghadirkan berbagai kemudahan serta program promo menarik bagi konsumen dalam pembelian properti.

Sebagai salah satu pengembang properti terkemuka, Damai Putra Group memahami bahwa aksesibilitas pembiayaan menjadi faktor kunci bagi masyarakat untuk mewujudkan impian memiliki hunian maupun investasi properti.

Melalui kolaborasi ini, Damai Putra Group bersama mitra perbankan menghadirkan berbagai skema pembiayaan yang lebih fleksibel, kompetitif, dan menguntungkan, sehingga dapat menjawab kebutuhan konsumen di tengah dinamika pasar properti.

“Kerja sama ini merupakan komitmen kami untuk terus berinovasi dan memberikan solusi terbaik bagi konsumen. Dengan dukungan bank mitra, kami yakin bisa menghadirkan produk properti yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga lebih mudah dijangkau melalui program pembiayaan yang menarik,” tutur VP Sales Marketing Damai Putra Group, Andre Utama pada kegiatan Synergy in Motion: Bankers Gathering 2025, Senin (6/10).

Melalui Synergy in Motion: Bankers Gathering 2025, lanjutnya, Damai Putra Group mempersembahkan rangkaian program promo spesial Q4 2025 yang dirancang untuk mendorong pembelian properti. Mulai dari promo khusus unit siap huni, keringanan uang muka, suku bunga kompetitif, tenor panjang, hingga program hadiah langsung.

“Seiring dengan stimulus yang digelontorkan lemerintah di Q4 2025, kami memberikan dan bank rekanan terpilih berkomitmen mempermudah para millennial memiliki hunian dengan kemudahan proses, suku bungan promo mulai dari 1%,"' tambah Andre Utama.

Dia berharap kerja sama ini berjalan dengan baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak serta hubungan kerja sama antara Damai Putra Group dan Bank makin kuat.