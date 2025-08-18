Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Damar Rizal Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Epy Kusnandar, Hhmm...

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:39 WIB
Damar Rizal Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Epy Kusnandar, Hhmm... - JPNN.COM
Epy Kusnandar. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pernyataan aktor senior Epy Kusnandar yang sempat melontarkan "wasiat" mengenai lokasi pemakamannya di Garut sontak mengejutkan publik. Banyak pihak bertanya-tanya.

Muncul spekulasi wasiat tersebut indikasi kondisi kesehatan Epy yang memburuk atau adanya firasat tertentu.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan spekulasi yang beredar di masyarakat, Damar Rizal, putra Epy Kusnandar, akhirnya angkat bicara.

Mengenai kondisi kesehatan Epy Kusnandar secara umum, Damar Rizal memastikan ayahnya dalam keadaan baik-baik saja.

"Kalau ke arah kesehatan, dari kemarin-kemarin sebenarnya sehat-sehat aja," kata Damar menepis rumor tak benar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Damar mengakui Epy Kusnandar memang pernah memiliki riwayat kesehatan tertentu di masa lalu, seperti sakit mata dan sakit kepala yang berkaitan dengan otak.

Namun, lulusan Institut Kesenian Jakarta tersebut menyatakan kondisi sang ayah telah pulih sepenuhnya.

"Kalau kondisi yang lain kan, sudah ada beberapa, kayak sakit mata, kan, papa waktu itu. Waktu itu pernah sakit kepala di otak, tetapi kan selama proses, sembuh-sembuh," imbuhnya. 

Sempat bicara soal wasiat ingin dimakamkan di Garut, begini kondisi kesehatan Epy Kusnandar.

TAGS   Epy Kusnandar  Kondisi terkini  kesehatan  putra epy kusnandar  Dimakamkan 
