Damessa Family Dental Care Hadir di Cikarang, Perawatan Gigi Kini Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Damessa Dental Care berekspansi di berbagai daerah guna membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan gigi dan menghadirkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengembangan jaringan yang mengusung tagline 'Best Dental Experience For Your Loved Ones' ini juga bertujuan memberikan pelayanan terbaik, serta kemudahan akses untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota.

"Kami berupaya menjadi bagian penting dari kemudahan akses layanan kesehatan gigi yang berkualitas, nyaman, dan mudah diakses," ujar Co Founder Damessa Family Dental Care drg. Hastin Sp. KGA, dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Dia berharap dengan pembukaan klinik gigi cabang ke-10 di kawasan Cikarang, dapat memberikan best dental experience bagi para calon pasien.

"Semoga kehadiran Damessa Family Dental Care benar-benar dirasakan keberadaannya," tutur Hastin.

Layanan yang tersedia di klinik ini, yakni perawatan gigi yang komprehensif dilengkapi spesialis gigi anak, orthodontist, prosthodontist, periodontitis.

"Fasilitas kami juga dilengkapi alat canggih, suasana yang nyaman seperti di rumah sendiri, dan area playground agar anak-anak tetap nyaman merasa happy dan tidak trauma ke klinik gigi," tuturnya.

Selama 15 tahun berdiri, Damessa Family Dental Care telah hadir di daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Selain itu, didukung oleh dokter-dokter lulusan 4 universitas terbaik dan terus berkembang. (jlo/jpnn)