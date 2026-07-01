Damessa Hadir di Metland Cileungsi, Permudah Akses Perawatan Gigi bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Gigi Damessa terus memperluas jangkauan layanannya melalui pembukaan Klinik Gigi Damessa Metland Cileungsi.

Kehadiran cabang baru ini menjadi upaya Damessa untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi yang berkualitas, khususnya bagi warga Cileungsi dan sekitarnya.

Lokasi klinik baru tersebut berada di Metland Transyogi Cibubur, Ruko Jalan Ebony No.12, Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Klinik ini akan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB, sehingga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang ingin melakukan perawatan gigi di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari.

Damessa telah berdiri sejak tahun 2008 dan hingga saat ini telah memiliki 23 cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, Damessa berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan gigi yang profesional, nyaman, serta mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pembukaan Damessa Metland Cileungsi merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kesehatan gigi yang lebih dekat dengan masyarakat. Lokasi klinik yang berada di kawasan strategis diharapkan dapat memudahkan Anda dalam memperoleh perawatan gigi yang dibutuhkan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Founder Damessa Family Dental Care, Gomgom Sumpono mengatakan ekspansi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses perawatan gigi yang berkualitas.

"Pembukaan Damessa Metland Cileungsi merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan gigi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kami ingin semakin banyak keluarga yang memiliki akses terhadap perawatan gigi yang profesional, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Gomgom Sumpono.