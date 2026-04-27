Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Damkar Pekanbaru: Arus Pendek Listrik Beresiko Sebabkan Kebakaran

Senin, 27 April 2026 – 14:33 WIB
Ilustrasi kebakaran lahan. Foto: Antara

jpnn.com, PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun gedung perkantoran.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya angka kejadian kebakaran di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu hampir empat bulan terakhir.

Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Candra, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga menjelang akhir April 2026, pihaknya telah menangani sekitar 70 kasus kebakaran bangunan.

“Total sampai saat ini, sekitar 70 kejadian kebakaran berlangsung selama empat bulan ini,” ujar Zarman, Senin (27/4).

Ia menjelaskan, sebagian besar kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik.

Selain itu, beberapa kejadian juga disebabkan oleh ledakan kompor gas milik warga.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan instalasi listrik di rumah maupun perkantoran dalam kondisi baik dan aman digunakan.

“Kondisi ini mesti kita ambil langkah antisipasi, dengan memastikan instalasi listrik beroperasi dengan baik. Jangan lupa mematikan kompor gas,” pesannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Damkar  Pekanbaru  Pemadam Kebakaran  arus pendek listrik 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp