Damkar Pekanbaru Mengevakuasi Cincin yang Tersangkut di Kelamin

Selasa, 28 April 2026 – 20:01 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pekanbaru mengevakuasi cincin yang tersangkut di kelamin seorang pria.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Pekanbaru Zarman Candra mengatakan tim rescue melakukan penyelamatan itu pada Senin, 27 April 2026.

Berawal dari sebuah laporan yang ditindaklanjuti tim rescue dari Pleton Yudha dari Pos 130 Cempaka.

“Tim berangkat pukul 10.40 WIB dan tiba di lokasi di RS Madani, Jalan Garuda Sakti Km 2, Kecamatan Bina Widya, sekitar pukul 11.05 WIB,” ujar Zarman Selasa (28/4).

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan tindakan penyelamatan dengan memotong cincin yang awalnya tak bisa dilepaskan si pasien.

“Proses evakuasi berjalan lancar tanpa kendala berarti,” jelasnya.

Zarman menegaskan, pihaknya tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan keahlian khusus.

“Ini bagian dari tugas penyelamatan kami. Apa pun bentuk kondisi daruratnya, kami siap membantu masyarakat,” tuturnya. (mcr36/jpnn)