JPNN.com - Daerah

Damkar Surabaya Beli 2 Robot Canggih Asal China, Harganya Fantastis

Minggu, 14 September 2025 – 16:00 WIB
Ilustrasi - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Surabaya berusaha untuk mereposisi mobil Land Cruiser yang terbalik di Jalan Ahmad Yani. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya bakal mendatangkan dua robot canggih asal Negeri Bambu senilai Rp 18 miliar.

Robot itu didatangkan bertujuan membantu menangani kebakaran di tempat yang membahayakan sehingga tidak perlu menerjunkan personel.

Kabid DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pengadaan dua robot itu akan dilakukan pada November, dan dijadwalkan tiba pada Desember.

“Ada dua unit robot yang dipesan. Paling lambat datangnya Desember. Robot itu memiliki kelengkapan pemadam seperti umumnya,” kata Wasis kepada JPNN, Minggu (14/9).

Wasis mengungkapkan pengadaan dua robot cangih itu bagian dari rencana utama yang telah disusun oleh DPKP. Salah satunya pengadaan atau kelengkapan sarana prasana yang harus dimilki dinas pemadam kebakaran.

“Pengadaan barang itu juga disesuaikan dengan pertumbuham juga sama resiko yang ada di Kota Surabaya,” jelas Wasis.

Dia menjelaskan robot tersebut akan diterjunkan untuk menangani kasus kebakaran yang bisa membahayakan petugas, seperti kebakaran pada kilang minyak.

"Kalau kebakaran pada kilang minyak itu kan susah penanganannya jika pakai manual dan menerjunkan personel. Terbatas kekuatanya untuk menahan panas. Kalau robot, kan, aman jika terpapar panas, gas beracun hingga potensi ledakan,” jelasnya.

