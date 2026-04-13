JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dampak Konflik Geopolitik Iran-AS terhadap Industri Asuransi

Senin, 13 April 2026 – 18:00 WIB
Ilustrasi industri asuransi. Foto dok. 360Studio

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Asei mengungkapkan konflik geopolitik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak pada industri asuransi.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Dalimunthe menjelaskan konflik antara AS-Iran ini dapat meningkatkan risiko klaim perdagangan internasional dan pelayaran.

Dody menyebut potensi kenaikan premi industri asuransi akibat ketegangan politik tersebut bisa mencapai tiga kali lipat. 

Baca Juga:

Oleh karena itu, Dody menyatakan para pelaku industri sangat berhati-hati dalam menerima pengajuan peserta asuransi yang bersinggungan dengan teritorial konflik.

"Itu bisa tiga kali lebih. Cuma Asei tidak ada di situ. Kami cari yang aman-aman saja," ujarnya usai acara PPDP Regulatory Disemination Day, Senin (13/4).

Menurut penjelasan Dody, eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah berisiko mengganggu stabilitas asuransi perdagangan, terutama pada lini bisnis ekspor.

Baca Juga:

Dinamika tersebut memicu pergeseran rute logistik yang berdampak pada terhambatnya jadwal distribusi barang.

“Karena barang yang harusnya diterima itu sebulan bisa molor ke sana, sehingga si buyer di luar negeri yang mungkin sudah ada deal dengan pembeli di sana bisa-bisa pembelinya menunggu kelamaan dan tidak jadi beli,” tuturnya.

BERITA GEOPOLITIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
