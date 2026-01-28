Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Dampak Pembekuan MSCI, Status Emerging Market Terancam Turun ke Frontier

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:42 WIB
Dampak Pembekuan MSCI, Status Emerging Market Terancam Turun ke Frontier - JPNN.COM
Status aksesibilitas pasar modal Indonesia terancam imbas pembekuan rebalancing saham indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Status aksesibilitas pasar modal Indonesia terancam imbas pembekuan rebalancing saham indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

MSCI menetapkan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi otoritas terkait untuk memperbaiki transparansi pasar.

Jika gagal memenuhi standar tersebut, Indonesia terancam mengalami penurunan status pasar yang dapat berdampak sistemik pada arus investasi asing.

Baca Juga:

Dalam keterangannya, MSCI menegaskan adanya potensi reklasifikasi atau penurunan status Indonesia dari status Emerging Market menjadi Frontier Market.

Selain ancaman turun kasta, MSCI juga menyiapkan sanksi lain yang berdampak pada komposisi portofolio investor global.

"Pengurangan bobot (weighting reduction) dalam Indeks MSCI Emerging Markets untuk seluruh sekuritas Indonesia," begitu tertulis keterangan pengumuman dalam laman MSCI, dikutip Rabu (28/1).

Baca Juga:

MSCI menekankan sanksi tersebut akan berlaku jika tidak ada kemajuan yang memadai dalam mencapai peningkatan transparansi yang diperlukan hingga Mei 2026.

Sembari menunggu tenggat waktu tersebut, MSCI mengambil langkah taktis dengan menerapkan pembekuan sementara rebalancing indeks saham Indonesia.

Status aksesibilitas pasar modal Indonesia terancam imbas pembekuan rebalancing saham indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MSCI  investasi  IHSG  BEI  investor  saham 
BERITA MSCI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp