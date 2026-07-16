Dampak Positif Kehadiran Gakuto Notsuda di Persib

jpnn.com, BANDUNG - Pemain anyar Persib Bandung, Gakuto Notsuda, terus menunjukkan proses adaptasi bersama skuad Maung Bandung.

Notsuda pun sudah bergabung bersama tim untuk menjalani sesi latihan gabungan.

Meski terbilang pemain baru, Notsuda tampak berbaur dengan rekan-rekan satu timnya.

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Pelatih Persib, Igor Tolic menilai gelandang asal Jepang itu mulai memberikan dampak positif, meski masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan permainan tim.

"Ya, kami masih memantaunya karena sekarang dia masih beradaptasi. Namun, Anda bisa melihat saat dia datang, dia ingin meningkatkan performa pemain di sekitarnya," kata Igor saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (16/7/2026).

Menurut dia, Notsuda tidak hanya fokus pada permainannya sendiri, tetapi juga mulai aktif memberikan arahan kepada rekan-rekan setimnya di lapangan.

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Mantan penggawa Timnas Jepang itu, kata Igor, mulai membangun komunikasi yang baik dengan sejumlah pemain, seperti Dedi Kusnandar dan Luciano Guaycochea yang beroperasi di lini tengah.

"Dia sedikit memberi arahan kepada teman satu timnya. Dia berbicara dengan Dedi, dengan Lucho, yang bermain di posisi yang sama. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang bagus," ujarnya.