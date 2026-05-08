JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dampingi Menko Polkam, Wagub Sumsel Usul Bangun SPBUN dan Jembatan di KNMP Sungsang

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:55 WIB
Wagub Sumsel Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Kamis (7/5). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, BANYUASIN - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Wagub Sumsel) Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Kamis (7/5).

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan implementasi program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan berjalan optimal, sekaligus mendorong penguatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Wagub Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan nelayan di Sumsel.

“Suatu kebahagiaan bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Desa Sungsang, dapat menerima kunjungan langsung Bapak Menko Polkam. Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan,” kata Wagub Cik Ujang dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Cik Ujang menjelaskan KNMP Sungsang merupakan kampung nelayan pertama di Sumsel sekaligus lokasi pertama yang dikunjungi langsung Menko Polkam.

Program tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas nelayan, mengingat Kecamatan Banyuasin II memiliki 3.630 nelayan dengan armada kapal dan perahu mencapai 1.001 unit.

Menurut Cik Ujang, keberadaan KNMP tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia menuturkan, pembangunan KNMP Sungsang IV berdiri di atas lahan milik UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel.

Wagub Sumsel Cik Ujang mendampingi Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau KNMP di Desa Sungsang IV, Banyuasin

TAGS   Wagub Sumsel  Cik Ujang  Menko Polkam  Djamari Chaniago  KNMP Sungsang  Kampung Nelayan Merah Putih  SPBUN  pemprov Sumsel 
