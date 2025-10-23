Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dampingi Menteri LH, Adityawarman Dorong Gaya Hidup Sehat di Bogor

Kamis, 23 Oktober 2025 – 14:34 WIB
Dampingi Menteri LH, Adityawarman Dorong Gaya Hidup Sehat di Bogor - JPNN.COM
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengingatkan pentingnya kesadaran warga Kota Bogor untuk menjalani hidup sehat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikannya usai mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kegiatan senam sehat dan aksi bersih-bersih bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor.

Menurut Adityawarman, pesan yang disampaikan Menteri Hanif melalui aksi langsung di lapangan menjadi teladan nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

Dia menilai kegiatan seperti ini lebih efektif membangun kesadaran publik ketimbang sekadar imbauan.

“Pak Menteri menyampaikan pesan dengan menunjukkan secara langsung bahwa kita semua harus hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Adityawarman.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bogor sebenarnya telah memiliki landasan hukum kuat dalam menjaga lingkungan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023–2053.

Baca Juga:

Karena itu, dia mendorong agar perda tersebut dijalankan secara konsisten melalui program-program yang tertuang dalam APBD.

“Instrumen peraturannya sudah ada, tinggal kita bersinergi menjalankannya dan menuangkannya ke dalam program APBD,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan peduli lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adityawarman Adil  Mtenteri LH  Pola Hidup Sehat  ketua DPRD bogor 
BERITA ADITYAWARMAN ADIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp