Dampingi Pekerja Perikanan, SPPI Jalin Kerja Sama Global dengan ITF

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) secara resmi mengikat afiliasi dengan International Transport Workers Federation (ITF). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Ketua Umum SPPI, Achdiyanto Ilyas Pangestu, dan South East Asia Regional Coordinator ITF Fisheries Section, Jon Hartough, di Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Afiliasi ini juga merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Collective Bargaining Agreement (CBA) antara SPPI dan sejumlah manning agency mitranya.

Dalam sambutannya, Ilyas menyatakan bahwa dokumen ini akan menjadi landasan penting bagi SPPI dalam memberikan pendampingan kepada para anggotanya.

“Saya berharap dengan adanya dokumen yang ditandatangani menjadi salah satu modal utama untuk kita melakukan pendampingan bagi anggota-anggota terkait. Karena ITF memiliki source di pelabuhan-pelabuhan internasional. Jadi, saya berharap, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangani," jelas Ilyas.

Ia menambahkan bahwa komitmen SPPI tidak terbatas hanya pada isu ketenagakerjaan. “SPPI bukan hanya bertanggung jawab terhadap mekanisme ketenagakerjaan dari sisi buruh, tapi kami ikut serta dalam keberlanjutan industri perikanan untuk menjamin adanya kenyamanan dan kepastian," katanya.

Dari pihak ITF, Jon Hartough menilai kerja sama ini dapat membangun relasi jangka panjang yang lebih kuat. Ia menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap sektor perikanan.

“Kita tahu banyak sekarang orang-orang memberikan perhatian lebih kepada seksi perikanan terhadap media yang sekarang sedang memperhatikan seksi perikanan,” kata dia.

Jon menegaskan bahwa serikat pekerja adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata para nelayan. “Sebenarnya yang kerja nyata, yang tahu kerjanya adalah serikat yang ada di ruangan yang tahu bagaimana cara nelayan itu bekerja secara nyata," tambahnya.