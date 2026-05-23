Dampingi Prabowo Panen Raya, Ahmad Luthfi Sebut Budi Daya Udang Memiliki Prospek Bagus

jpnn.com, KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Sabtu (23/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI, dan Kapolri.

Panen raya dilakukan di kawasan budi daya udang modern seluas 100 hektare yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai model budi daya udang berbasis kawasan dan berkelanjutan.

Gubernur Luthfi mengatakan sektor budi daya udang di Kebumen memiliki prospek besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

“Ini prospek bagus. Lahan 100 hektare ini akan menambah lapangan pekerjaan baru di wilayah Kebumen, di samping pendapatan daerah tentunya. Dan secara nasional ini prospek yang bagus sekali,” ujar Luthfi di sela kegiatan.

Menurutnya, keberadaan kawasan BUBK Kebumen menjadi bagian dari implementasi strategi ekonomi biru yang dikembangkan pemerintah pusat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, produksi udang vaname di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 26.313 ton. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu sentra produksi utama dengan capaian 1.850 ton.

Sementara itu, ekspor udang Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 1.300 ton dengan nilai Rp178,8 miliar.