Dampingi Presiden di KTT ke-48 ASEAN, Menko Airlangga Juga Pimpin Delegasi RI di AECC Meeting

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN akan berlangsung di Cebu, Filipina pada 7–9 Mei 2026.

Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengikuti tiga pertemuan tingkat tinggi, yakni KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) pada 7 Mei 2026.

Pada hari berikutnya, Presiden Prabowo akan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung dalam dua sesi yaitu sesi pleno dan sesi retreat.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Beberkan Strategi 5 Pokja Satgas Percepatan Ekonomi Prabowo

“KTT ke-48 ASEAN ini akan fokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Sebagai bagian dari rangkaian acara KTT ke-48 ASEAN yang dilaksanakan di Cebu Filipina pada 7-8 Mei 2026, diselenggarakan ASEAN Economic Community (AEC) Council atau AECC Meeting pada 7 Mei 2026 Dusit Thani Cebu Filipina.

AECC Meeting merupakan pertemuan tahunan para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tahun ini, Filipina selaku Ketua ASEAN yang akan memimpin pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung Menko Airlangga selaku AEC Council Minister Indonesia.