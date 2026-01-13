Dampingi Presiden ke IKN, Menko AHY Dorong Pengembangan Smart City Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12-01-2026).

Menko AHY dijadwalkan mengikuti Rapat Terbatas bersama presiden untuk pembahasan pembangunan serta pengembangan konsep smart city yang terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya terkait infrastruktur dasar, sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip kota hijau dan cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

Menko AHY mengatakan pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

“Dibutuhkan orkestrasi lintas sektor sebagai kunci agar seluruh ekosistem pembangunan di sini berjalan selaras,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan bahwa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air, sanitasi, hingga transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.(fri/jpnn)



