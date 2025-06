Dampingi Presiden Prabowo, Menko Airlangga: Kerja Sama Ekonomi Harus Terus Dikawal

jpnn.com, SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kerja di Singapura pada Senin (16/6).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Singapura sekaligus menjadikannya sebagai kepala negara pertama yang berkunjung ke Singapura sejak pelantikan kabinet baru di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lawrence Wong.

Kedatangan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan menghadiri pertemuan Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Lawrence Wong.

Pertemuan Leaders’ Retreat merupakan pertemuan pimpinan kedua negara yang bertujuan membahas kerja sama Indonesia Singapura di berbagai sektor, seperti ekonomi, pertanian, energi, dan pertahanan.

Pada pertemuan Leaders’ Retreat kali ini mencatat sejumlah dokumen capaian kerja sama Indonesia dan Singapura antara lain MoU on Research Cooperation, MoU Concerning Co-operation on Human Resources Development of the Government Officers in the Maritime Field, MoU on the Mutual Recognition of Halal Certification, dan MoU Kejaksaan Agung dengan Attorney General’s Chambers.

Deliverables utama pada sektor ekonomi adalah Joint Report to Leaders The Six Bilateral Working Group (JRTL) yang ditandatangani Menko Airlangga dan Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister (DPM) sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong pada Minggu (15/6).