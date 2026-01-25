Dampingi Ribuan Organisasi, PPM Consulting Hadirkan Solusi Manajemen Terintegrasi

Minggu, 25 Januari 2026 – 20:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari ekosistem PPM Manajemen, pelopor pendidikan dan pembinaan manajemen di Indonesia sejak 1967, PPM Consulting telah mendampingi ribuan organisasi lintas sektor.

Direktur PT Binaman Utama-PPM Consulting, Aditayani Indra Kukila, menegaskan PPM Consulting tidak sekadar memberikan rekomendasi, tetapi terlibat langsung dalam proses perubahan organisasi.

Keunggulan PPM Consulting diperkuat oleh kombinasi riset berbasis data, tenaga ahli multidisiplin yang tersertifikasi secara internasional, serta layanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Baca Juga: Empat Pilar Keunggulan PPM Manajemen untuk Mendukung Standar Manajemen Nasional

“Kami mendampingi klien sejak tahap diagnosis hingga implementasi, dengan solusi manajemen terintegrasi yang berbasis data, empati, dan praktik terbaik,” ujar Aditayani.

Keunggulan PPM Consulting tercermin dari portofolio layanan yang menyeluruh, meliputi Asesmen SDM, Riset & Konsultansi, serta In-House Learning.

Aditayani menyebut layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis organisasi, mulai dari perencanaan dan desain organisasi, penguatan budaya dan kepemimpinan, manajemen risiko, hingga pengembangan talenta berkelanjutan.

“Dalam aspek layanan Asesmen SDM, PPM Consulting mengedepankan pendekatan digital yang akurat dan reliabel untuk memetakan kompetensi, potensi kepemimpinan, serta kesiapan talenta masa depan,” ungkap Aditayani.

Selain itu, layanan Rekrutmen & Seleksi yang memastikan organisasi mendapatkan talenta terbaik di posisi yang tepat.