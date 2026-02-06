Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dampingi Wapres Gibran, Gubernur Jateng Dorong Relokasi Aman Bagi Korban Tanah Gerak

Jumat, 06 Februari 2026 – 23:08 WIB
Dampingi Wapres Gibran, Gubernur Jateng Dorong Relokasi Aman Bagi Korban Tanah Gerak - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jumat (6/2/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, TEGAL - Pemerintah berkomitmen memberikan solusi jangka panjang bagi warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang terdampak bencana tanah bergerak.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan jaminan hunian tetap (huntap) yang dilengkapi sertifikat kepemilikan resmi.

"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu bapak tidak perlu khawatir akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad Luthfi saat berkunjung ke lokasi pengungsian warga tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jumat.

Baca Juga:

Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menegaskan relokasi menjadi langkah utama karena kawasan permukiman lama sudah tidak layak dihuni.

Seusai meninjau langsung lokasi permukiman Desa Padasari yang terdampak tanah gerak, Wapres Gibran dan Gubernur Ahmad Luthfi duduk di tengah warga yang memadati ruangan sempit yang dikelilingi tumpukan barang-barang evakuasi, seperti kasur, karung logistik, dan perlengkapan rumah tangga yang diselamatkan warga.

Baca Juga:

Dalam suasana pengungsian yang padat, Ahmad Luthfi menyampaikan arahan kepada warga terdampak tanah bergerak.

Ia meminta masyarakat tidak lagi memikirkan rumah dan harta benda yang berada di lokasi tanah bergerak.

Pemerintah berkomitmen memberikan solusi jangka panjang bagi warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang terdampak bencana tanah bergerak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban tanah gerak di Tegal  Tegal  Ahmad Luthfi  Bencana Tanah Bergerak 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp