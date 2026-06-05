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JPNN.com - Daerah

Dana dari BGN Belum Cair, Satu SPPG di Bandung Hentikan Operasional MBG

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:56 WIB
Dana dari BGN Belum Cair, Satu SPPG di Bandung Hentikan Operasional MBG - JPNN.COM
SPPG di Jalan Sukasenang V, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, tutup sementara dan tidak bisa memproduksi MBG karena dana dari BGN yang belum cair. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu.

Penghentian layanan tersebut dipicu belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan untuk penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG yang berlokasi di Jalan Sukasenang V, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, itu tidak lagi dapat memproduksi menu MBG karena keterbatasan dana untuk membeli bahan baku.

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Perwakilan SPPG, Kurnia, mengatakan operasional dapur terpaksa dihentikan lantaran anggaran yang seharusnya diterima hingga kini belum juga turun.

"Belum (cair), karena anggarannya belum turun, perbaikan regulasi di BGN karena pergantian kepemimpinan," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pihak SPPG telah menyampaikan informasi kepada para penerima manfaat bawa distribusi menu MBG tidak dapat dilakukan sejak Kamis (4/6).

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Hingga Jumat ini, kata Kurnia, belum ada kepastian mengenai waktu pencairan anggaran tersebut.

Kurnia yang juga mengelola satu SPPG lain di Kota Bandung mengungkapkan bahwa dapur tersebut masih beroperasi karena masih memiliki sisa anggaran.

SPPG di Bandung menghentikan operasional sementara karena anggaran MBG dari BGN belum cair. Distribusi makanan gratis pun terhenti.

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TAGS   BGN  MBG  SPPG  Bandung 
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