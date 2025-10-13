Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Dana Reses Anggota DPR Naik, Formappi: Wajar Tak Menangis, Mengejutkan!

Senin, 13 Oktober 2025 – 10:14 WIB
Dana Reses Anggota DPR Naik, Formappi: Wajar Tak Menangis, Mengejutkan! - JPNN.COM
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan wajar jika anggota DPR RI tidak marah saat tunjangan rumah dipotong. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan wajar jika anggota DPR RI tidak marah saat tunjangan rumah dipotong.

Pasalnya, ada kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta.

“Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kami jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” kata Lucius, Senin (13/10).

Baca Juga:

Dia menyebutkan keputusan tersebut sebagai kebijakan yang mengejutkan.

“Peningkatan nilai tunjangan reses anggota DPR hingga nyaris 100 persen dari periode sebelumnya bak petir di siang bolong. Mengejutkan!” lanjutnya.

Lucius menilai kenaikan tunjangan tersebut luput dari perhatian masyarakat. 

Baca Juga:

Padahal, pada akhir Agustus 2025 lalu, publik sempat menggelar aksi besar-besaran menuntut penghapusan tunjangan perumahan anggota DPR.

“Saat huru-hara menuntut penghapusan tunjangan perumahan akhir Agustus hingga awal September lalu, tunjangan reses ini tak ikut disorot karena tidak menyangka angkanya sedahsyat itu,” ungkap Lucius.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan wajar jika anggota DPR RI tidak marah saat tunjangan rumah dipotong.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dana reses  DPR RI  Formappi  Tunjangan rumah 
BERITA DANA RESES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp