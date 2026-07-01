Danamon Festival Hadirkan Berbagai Hiburan & Promo Menarik, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, KARAWANG - PT Bank Danamon Indonesia Tbk menghadirkan perayaan istimewa bertajuk Danamon Festival dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-70, yang akan digelar pada 31 Juli 2026 di Lapangan Karangpawitan, Karawang.

Program ini merupakan sebuah acara yang memadukan hiburan musik dengan festival makanan, bazaar, pameran otomotif, serta product showcase dari Danamon bersama anggota grup perusahaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Zurich), dan PT Home Credit Indonesia.

“Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Danamon untuk terus tumbuh bersama di setiap langkah bersama nasabah dan masyarakat Indonesia. Melalui penyelenggaraan Danamon Festival, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan bermakna, sekaligus merayakan momentum HUT ke-70 Danamon bersama seluruh pemangku kepentingan,? ujar Reza Iskandar Sardjono, Chief Strategy Officer Danamon.

"Festival ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan panjang Danamon hingga saat ini," imbuhnya.

Untuk menambah semarak dan kemeriahan, Danamon Festival akan mengadakan hiburan musik yang menampilkan sejumlah bintang tamu seperti Ayu Ting Ting, Hiroaki Kato, Rombongan Bodonk Koplo (Robokop), Akbar Chalay & Mingse, serta Diskoplo.

Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik bagi pengunjung seperti F&B Festival yang menyediakan berbagai pilihan kuliner khas dan inovatif, Bazaar & Lifestyle Market yang akan menghadirkan produk dan penawaran menarik bagi pengunjung, dan Automotive & Product Showcase serta layanan Danamon on Wheels (layanan bank keliling/mobile branch) dan Danamon Booth untuk mengenal produk Danamon dan mengikuti berbagai permainan seru.

Dengan menghadirkan Danamon Festival di Karawang, Danamon ingin semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman yang memadukan hiburan, gaya hidup, dan akses ke solusi finansial dalam satu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat luas.

Selain menghadirkan hiburan dan bazaar, Danamon Festival juga menawarkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah dan masyarakat yang mengikuti acara ini.