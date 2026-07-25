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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Danantara Ambil Kendali, 4 Manajer Investasi BUMN Merespons Begini

Minggu, 26 Juli 2026 – 01:37 WIB
Danantara Ambil Kendali, 4 Manajer Investasi BUMN Merespons Begini - JPNN.COM
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - PT Danantara Asset Management (DAM) resmi mengambil alih PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management, dengan total dana kelolaan mencapai Rp 170 triliun.

Perusahaan hasil konsolidasi ini akan digabungkan, dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, guna membangun institusi dengan skala, kapabilitas, serta daya saing yang lebih kuat.

Dengan model bisnis terintegrasi, perusahaan hasil konsolidasi ini bakal memperluas akses investasi bagi investor ritel maupun institusi sekaligus menghadirkan solusi semakin kompetitif untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

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Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi, Hardiyanto Pilia merespons pengambilalihan empat perusahaan manajer investasi BUMN ini.

Hardiyanto menekankan konsolidasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun institusi manajemen investasi nasional bertata kelola kuat.

"Berbekal pondasi tersebut, kami optimistis industri manajemen investasi Indonesia akan semakin kompetitif dan mampu memperkuat kepercayaan investor, baik di tingkat domestik maupun global," kata Hardi dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (25/7).

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Di segmen ritel, perusahaan hasil konsolidasi ini akan mengembangkan produk investasi tematik dan memperluas akses melalui jaringan bank Himbara.

Langkah ini dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (“SID”) nasional yang telah melampaui 20 juta investor.

Begini respons empat manajer investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diambil alih PT Danantara Asset Management (DAM).

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TAGS   Danantara  manajer investasi  BUMN  PT Danantara Asset Management  Bank 
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