Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Danantara Bakal Akuisisi 30 Persen Saham Lotte Chemical

Jumat, 28 November 2025 – 11:01 WIB
Danantara Bakal Akuisisi 30 Persen Saham Lotte Chemical - JPNN.COM
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya akan mengakuisisi saham Lotte Chemical sekitar 30 persen.

Hal itu dikatakannya seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Menurut dia, nilai akuisisi saham oleh Danantara masih dalam proses pembahasan.

Baca Juga:

"Lagi negosiasi, (nilai saham) antara 25 sampai 30 persen," ucap Rosan.

Walau begitu, Rosan masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mengakuisisi saham Lotte Chemical.

Dia menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut disebut masih dalam proses pembahasan.

Baca Juga:

Hal itu lantaran pemerintah bakal menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk mengakuisisi saham Lotte Chemical.

"Lagi dihitung (nilai anggaran yang diperlukan), lagi negosiasi sekarang," tuturnya.

W alau begitu, Rosan masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mengakuisisi saham Lotte Chemical.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  Lotte Chemical  Akuisisi  saham 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp