Danantara & BUMN Peduli Hadir di Tengah Pemulihan Bencana di Sumatera Utara

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - BP BUMN bersama Relawan BUMN Peduli hadir secara langsung di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, memastikan kehadiran negara dan kepedulian BUMN di tengah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dan harapan baru.

Sebanyak 6 truk bantuan dari Bank Mandiri mengangkut 6.000 paket sembako serta mainan anak-anak, diserahkan kepada ribuan kepala keluarga untuk meringankan beban dan memberi semangat pemulihan bagi keluarga terdampak bencana.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sebelumnya juga menghadiri perayaan Natal bersama warga sebagai bentuk kepedulian dan penguatan mental di masa pemulihan.

Kehadiran beliau menjadi wujud sinergi pemerintah daerah, Danantara Indonesia dan Relawan BUMN Peduli dalam upaya percepatan tanggap darurat serta pemulihan masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Dalam sambutannya, Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen bangsa dan menegaskan pentingnya kerja bersama untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Tapanuli Tengah. (dil/jpnn)