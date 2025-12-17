Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Danantara Disorot: Tata Kelola, APBN Defisit, hingga Ancaman Bagi UMKM

Rabu, 17 Desember 2025 – 23:05 WIB
Danantara Disorot: Tata Kelola, APBN Defisit, hingga Ancaman Bagi UMKM - JPNN.COM
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali menuai sorotan.

Dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk “Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara”, sejumlah tokoh nasional menyoroti risiko fiskal, tata kelola, hingga dampaknya terhadap sektor swasta.

Diskusi yang digelar di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Selasa (16/12), menegaskan bahwa desain Danantara tidak bisa sekadar meniru model sovereign wealth fund (SWF) negara-negara dengan APBN surplus.

Baca Juga:

Indonesia, yang masih mengelola APBN defisit, dinilai membutuhkan pendekatan berbeda dan lebih realistis.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai wacana SWF di Indonesia kerap keliru, karena terlalu mengacu pada contoh negara kaya berbasis surplus anggaran. 

Padahal, kondisi fiskal Indonesia berbeda secara fundamental.

Baca Juga:

“Ada dua model sovereign wealth fund yang jarang diteliti, termasuk SWF negara dengan APBN defisit. Ini yang sering luput dibahas,” ujar Misbakhun.

Dia menegaskan pengelolaan investasi negara seharusnya tetap berpijak pada kerangka besar APBN.

Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali menuai sorotan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  UMKM  APBN defisit  Tata kelola Danantara  BPI Danantara 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp