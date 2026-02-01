Danantara Kedepankan Keterbukaan dan Koordinasi untuk Perkuat Himbara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan berkomitmen mengedepankan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat tata kelola Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pernyataan ini disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani saat menanggapi dinamika terbaru terkait pembicaraan soal kepemimpinan di bank-bank pelat merah.

Rosan mengatakan Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara belum membahas perubahan struktur direksi.

“Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” ujar Rosan.

Dia menambahkan Danantara selalu terbuka untuk berkoordinasi dan konsultasi jika ada hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap Himbara.

Pernyataan keterbukaan tersebut mencerminkan pendekatan Danantara dalam menjalankan peran strategisnya, termasuk dalam memperkuat sinergi dan tata kelola di jaringan perbankan BUMN.(mcr10/jpnn)