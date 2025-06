Danantara Menyiapkan 20 Persen Modal untuk Investasi Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengalokasikan 20 persen dari total modal untuk investasi di luar negeri. Hal tersebut dilakukan guna memperluas cakupan bisnis secara global.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk Entrepreneurial Leadership in Action: Steering Indonesia's Investment and Industrial Renaissance yang digelar Universita Paramadina di Jakarta.

Menurut Rosan, 80 persen dari total modal Danantara akan difokuskan untuk proyek-proyek strategis dalam negeri, terutama sektor-sektor prioritas untuk pembangunan nasional. Sisanya, yakni 20 persen dialokasikan ke luar negeri.

Menurut Rosan, fokus utama investasi awal tetap berada di Indonesia karena potensi dan kebutuhan pembangunan yang masih sangat besar di berbagai sektor penting demi mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Namun, Rosan menilai investasi di luar negeri juga penting untuk memperkuat posisi Danantara sebagai pemain global dan mendukung peningkatan nilai perusahaan secara jangka panjang.

"Danantara ini kami fokusnya, tentunya kami investasi di awal ini di Indonesia, tetapi kami lihat mungkin kami lihat antara 80-20 persenlah, 80 persen ada di Indonesia, 20 persen kami investasi di luar negeri," kata Rosan.

Dengan modal mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang bersumber dari dividen, Danantara disebut mampu melakukan pengungkit (leverage) hingga lima kali lipat, yang setara dengan potensi dana investasi 35 miliar dolar AS per tahun.

Bila dihitung dalam jangka waktu lima tahun, potensi dana yang bisa digerakkan mencapai 175 miliar dolar AS dan akan dimanfaatkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.