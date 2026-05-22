JPNN.com - Nasional - Humaniora

Danantara Sumberdaya Indonesia Dipimpin Warga Australia, Kok Bisa?

Jumat, 22 Mei 2026 – 07:57 WIB
CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani (tengah). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI, badan baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas itu akan dipimpin warga negara Australia Luke Thomas.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengonfirmasi hal tersebut.

Rosan mengungkap bahwa Luke Thomas Mahony ditunjuk menjabat sebagai Direktur Utama PT DSI.

"Untuk saat ini Luke Thomas," kata Rosan, Kamis (21/5).

Luke Thomas pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia -perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel.

Rosan menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses penguatan tim yang akan memimpin PT DSI dan akan melakukan pengumuman ke depannya ketika seluruh jajaran direksi sudah ditentukan.

"Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas, seperti membentuk Danantara dulu,” tuturnya.

Terkait pembentukan PT DSI sendiri, dia mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan.

TAGS   Danantara Sumberdaya Indonesia  Rosan Roeslani  Luke Thomas  batu bara  sawit  paduan besi  DSI 
