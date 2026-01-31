Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Danantara Tertarik Jadi Pemegang Saham BEI, OJK Merestui

Sabtu, 31 Januari 2026 – 20:30 WIB
Danantara Tertarik Jadi Pemegang Saham BEI, OJK Merestui - JPNN.COM
OJK merestui Danantara mengambil bagian sebagai pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia. Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi membuka peluang bagi Danantara yang tertarik mengambil bagian di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dia menyatakan semua pihak berhak menjadi pemegang saham bursa, menyusul rencana demutualisasi PT BEI.

“Tentunya ini semuanya akan kami kaji secara kondusif, proporsional. Bahwasannya, kami akan welcome kepada siapapun pemegang saham," kata Inarno di kantor BEI, Jumat (30/1).

Baca Juga:

"Kami tentunya akan welcome kepada itu, sesuai dengan Undang-Undang (UU),” imbuhnya.

Inarno mengungkapkan akan melakukan percepatan proses demutualisasi pada kuartal I-2026. 

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang (UU) dan Peraturan OJK (POJK) terkait juga akan ikut disesuaikan segera.

Baca Juga:

Proses penyesuaian tersebut akan melibatkan stakeholder terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Proses untuk demutualisasi akan kami laksanakan. Surveillance dan enforcement itu akan kami tingkatkan,” ujar Inarno.

OJK merestui Danantara mengambil bagian sebagai pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  BEI  Danantara  saham  Bursa saham 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp