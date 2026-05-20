Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Danar 4 Bulan Bekerja Tidak Digaji karena Berkas PPPK Belum Lengkap

Rabu, 20 Mei 2026 – 05:05 WIB
Danar 4 Bulan Bekerja Tidak Digaji karena Berkas PPPK Belum Lengkap - JPNN.COM
Gaji PPPK. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - SITUBONDO – Salah satu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak menerima gaji empat bulan, yakni sejak Februari 2026.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Situbondo, Jawa Timur M Haikal Rizky menyatakan hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan tidak melengkapi berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Permasalahan gaji Kepala SPPG Mimbaan 002 ini merupakan kesalahan administrasi perorangan, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi berkas saat tes PPPK dan sudah sering kali diingatkan," ujarnya di Situbondo, Selasa (19/5).

Baca Juga:

Haikal menjelaskan, Kepala SPPG Mimbaan 002 Kecamatan Panji itu telah memperbaiki dan melengkapi berkas-berkas PPPK dan juga telah dikomunikasikan dengan bagian SDM Badan Gizi Nasional.

Saat ini, lanjutnya, tinggal menunggu tindak lanjut dari SDM BGN ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Ia menyampaikan persoalan kesalahan administrasi perorangan kelengkapan berkas PPPK ini tidak hanya terjadi di SPPG Situbondo.

Baca Juga:

Dikatakan, di seluruh Nusantara tercatat ada sekitar seratusan Kepala SPPG mengalami persoalan serupa.

"Sejak bulan pertama (Februari) tidak menerima gaji, sudah kami sampaikan agar komunikasi kepada tim administrasi di pusat, karena semua Kepala SPPG ini digaji oleh BGN Pusat," kata Haikal.

Danar Ananta mengaku tidak mendapatkan gaji sejak Februari hingga Mei 2026, Haikal bilang karena berkas PPPK belum lengkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  SPPG  Kepala SPPG  Situbondo 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp