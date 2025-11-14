Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Dance, Habibi dari Ali Berkumandang dalam Film Dopamin

Jumat, 14 November 2025 – 19:49 WIB
Dance, Habibi dari Ali Berkumandang dalam Film Dopamin - JPNN.COM
Grup musik, Ali. Foto: Instagram/ali_radio/leandro.quintero_

jpnn.com, JAKARTA - Tidak hanya menawarkan genre yang fresh, film Dopamin ternyata juga membuat penonton terngiang-ngiang dengan soundtrack yang ada di dalamnya.

Film persembahan Starvision dan Karuna Pictures itu menggunakan beberapa lagu salah satunya yakni Dance, Habibi dari grup musik Ali.

Lagu yang mempopulerkan nama Ali hingga mancanegara tersebut untuk pertama kalinya menjadi OST. dalam film layar lebar.

Dance, Habibi dari Ali mampu memberikan nuansa fun dalam film Dopamin.

Lagu tersebut memiliki nuansa musik rock, soul, dan funk, dengan sentuhan elemen Timur Tengah.

Dengan masuknya lagu tersebut sebagai OST. film, menjadikan film Dopamin unik dan berbeda. Menjadikan film terasa seperti sebuah perjalanan mendebarkan namun tetap terasa menyenangkan, seperti menjadi sebuah cara menemukan bahagia di dunia yang semakin gila.

Film Dopamin yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon itu sedang tayang di bioskop. 

Sinopsis Dopamin: Hubungan pasutri, Malik dan Alya sedang kurang harmonis sejak Malik terkena PHK dan terjerat hutang. Mobil Malik bermasalah sepulang wawancara kerja yang gagal, hingga seorang asing mengantarnya pulang kemudian menginap di rumah.

