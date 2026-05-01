Danes Rabani Mengabadikan Cinta dan Kehilangan Lewat Album Camarosa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Danes Rabani akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Camarosa.

Musisi kelahiran Jakarta, 24 Mei 2007 itu memang terbilang masih muda di kancah musik Indonesia.

Meski demikian, Danes Rabani kini membuktikan kualitas lewat album terbarunya, Camarosa, sebuah karya yang merangkum perjalanan emosional manusia dalam menghadapi percintaan dan dinamika kehidupan.

Hadir dengan pendekatan yang jujur dan reflektif, album tersebut menjadi ruang bagi berbagai rasa dari harapan hingga kehilangan untuk saling bertemu dan membentuk cerita yang utuh.

Judul Camarosa diambil dari dua elemen camara yang dimaknai sebagai ruang penyimpanan cerita, dan rosa yang melambangkan cinta, keindahan.

Melalui konsep itu, Danes Rabani menghadirkan metafora tentang sebuah ruang di mana berbagai emosi hidup berdampingan menggambarkan bahwa setiap pengalaman, baik yang indah ataupun menyakitkan, memiliki perannya masing-masing dalam membentuk karakter seseorang.

Danes Rabani yang mulai mengenal musik sejak usia 8 tahun dengan belajar vokal dan gitar ini membawa pendengar menelusuri berbagai fase emosional. Mulai dari hangatnya fase awal jatuh cinta dalam lagu Sunny dan Mine?, hingga refleksi mendalam tentang kehilangan dan penerimaan dalam Jealousy dan Samar Serupa.

Lagu Gelap Yang Tak Lekas Terang dan Hari Ini Mungkin Takkan Sempurna menghadirkan sisi yang lebih personal tentang bertahan di tengah ketidakpastian juga menemukan makna dalam ketidaksempurnaan hidup.