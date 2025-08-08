Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri

Jumat, 08 Agustus 2025 – 00:01 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Vietnam membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Indonesia.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8), skuad asuhan Nguyen Trong Linh itu menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-16, 25-18).

Kapten Vietnam yakni Dang Thi Hong menjadi topskor dengan mengoleksi 21 angka.

Sepanjang pertandingan, serangan pemain kelahiran 12 Agustus 2006 itu tidak mampu dibendung para pemain Timnas Voli Putri Indonesia.

Pemain asal klub Thai Nguyen tersebut tampil apik dengan mengemas 15 poin dari spike, empat block, serta dua kali serve ace.

Pencapaian apiknya tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia tidak bisa keluar dari tekanan lawan.

Pemain Vietnam lainnya yang gemilang yakni Ngo Thi Bich Hue dengan tambahan 11 poin.

Hasil tersebut membuat Vietnam mengikuti jejak tim lainnya di Pool A yakni Argentina, dan Serbia yang juga meraih kemenangan di laga perdana.