Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri

Jumat, 08 Agustus 2025 – 00:01 WIB
Dang Thi Hong Jadi Sorotan Setelah Bawa Vietnam Menang Lawan Timnas Voli Putri - JPNN.COM
Selebrasi Dang Thi Hong (12) setelah membawa Vietnam raih kemenangan melawan Indonesia pada Kejuaraan Dunia U-21 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, SURABAYA - Vietnam membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Indonesia.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8), skuad asuhan Nguyen Trong Linh itu menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-16, 25-18).

Kapten Vietnam yakni Dang Thi Hong menjadi topskor dengan mengoleksi 21 angka.

Baca Juga:

Sepanjang pertandingan, serangan pemain kelahiran 12 Agustus 2006 itu tidak mampu dibendung para pemain Timnas Voli Putri Indonesia.

Pemain asal klub Thai Nguyen tersebut tampil apik dengan mengemas 15 poin dari spike, empat block, serta dua kali serve ace.

Pencapaian apiknya tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia tidak bisa keluar dari tekanan lawan.

Baca Juga:

Pemain Vietnam lainnya yang gemilang yakni Ngo Thi Bich Hue dengan tambahan 11 poin.

Hasil tersebut membuat Vietnam mengikuti jejak tim lainnya di Pool A yakni Argentina, dan Serbia yang juga meraih kemenangan di laga perdana.

Dang Thi Hong menjadi sorotan setelah membawa Vietnam raih kemenangan melawan Indonesia di Kejuaraan Dunia U-21 2025, Kamis (7/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vietnam  Timnas Voli Putri Indonesia  FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025  FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships  World Championship 2025 
BERITA VIETNAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp