Dani Nursalam Pimpin LKP PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jaga Aspirasi Rakyat

jpnn.com, PEKANBARU - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau Abdul Wahid resmi melantik Dani Nursalam sebagai Ketua Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW PKB Riau dalam acara Pendidikan Instruktur Kader Loyalis PKB yang digelar di Hotel Arya Duta, Sabtu malam (18/10/2025).

Pelantikan ini disebut menjadi langkah strategis bagi PKB Riau dalam memperkuat fondasi kaderisasi partai ke depan.

Dalam sambutannya, Abdul Wahid menegaskan bahwa keberhasilan sebuah partai politik tidak hanya diukur dari jumlah suara atau jabatan politik yang diraih, tetapi dari kemampuan partai dalam mencetak kader yang ideologis dan dekat dengan rakyat.

“Saya bangga melihat perjalanan PKB Riau. Partai ini telah melahirkan banyak kader yang kini mengemban amanah di berbagai tingkatan, dari gubernur hingga bupati. Ini bukan semata keberhasilan politik, tapi keberhasilan kaderisasi,” ujar Wahid.

Ia juga menegaskan bahwa kader PKB harus memahami tiga fungsi utama dalam perjuangan politik, yaitu melaksanakan ideologi partai, menyambung aspirasi rakyat, dan membangun regenerasi melalui rekrutmen kader baru.

“Fungsi kader itu bukan sekadar pelaksana agenda. Mereka adalah penjaga ideologi partai, penyambung suara rakyat, dan agen perubahan. Karena itu, proses kaderisasi harus menjadi ruang yang hidup, bukan formalitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahid turut menyoroti pentingnya keikhlasan dalam berpolitik. Menurutnya, politik yang dijalankan dengan dasar keikhlasan akan lebih diterima oleh masyarakat.

“Keikhlasan itu penting. Politik bukan hanya soal strategi, tapi juga soal ruh. Ketika kita ikhlas, maka langkah kita akan bernilai dan mendapat tempat, tidak hanya di ruang kekuasaan, tapi juga di hati rakyat,” katanya.