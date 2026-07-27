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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dani Olmo Bongkar Fakta di Balik Insiden Final Piala Dunia 2026, Ayala Disebut Berbohong

Senin, 27 Juli 2026 – 12:37 WIB
Dani Olmo Bongkar Fakta di Balik Insiden Final Piala Dunia 2026, Ayala Disebut Berbohong - JPNN.COM
Winger Timnas Spanyol Dani Olmo. Foto: X/Sefutbol.

jpnn.com - Ketegangan seusai final Piala Dunia 2026 rupanya belum benar-benar mereda.

Dani Olmo menegaskan dirinya belum bisa menerima permintaan maaf yang disampaikan asisten pelatih Argentina, Roberto Ayala.

Ayala Minta Maaf, tetapi Masih Membela Diri

Sebelumnya, Ayala mengaku menyesali tindakannya. Namun, dia tetap beranggapan reaksinya dipicu oleh ucapan Olmo sehingga menganggap insiden tersebut tidak sebesar yang diberitakan.

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"Saya menyesali apa yang terjadi, tetapi menurut saya insiden itu tidak sebesar yang dibicarakan banyak orang. Situasinya berlangsung spontan dan lebih berupa dorongan biasa daripada tindakan yang disengaja," ucapnya.

Bagi Olmo, pernyataan tersebut justru memperlihatkan bahwa Ayala belum benar-benar mengakui kesalahannya.

"Kalau seseorang mengaku meminta maaf, tetapi masih mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, berarti dia belum sungguh-sungguh menyesal. Saya melihat itu hanya upaya untuk membela diri," ucap pemain Barcelona itu.

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Olmo Bantah Memancing Emosi

Olmo juga membantah telah mengucapkan sesuatu yang bisa memicu reaksi Ayala. Karena itu, dia merasa tidak ada dasar bagi sang pelatih untuk menyalahkan dirinya.

"Saya sama sekali tidak melontarkan perkataan yang bisa memancing reaksinya. Yang paling penting bukan sekadar meminta maaf, melainkan berani mengakui kesalahan apa adanya," tambahnya.

Dani Olmo menolak permintaan maaf Roberto Ayala usai final Piala Dunia 2026. Alasannya mengejutkan dan kembali memanaskan polemik keduanya.

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TAGS   Dani Olmo  roberto ayala  Piala Dunia 2026  insiden final Piala Dunia 2026 
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