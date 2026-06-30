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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Danone Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Praktik Bisnis Berkelanjutan

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:24 WIB
Danone Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Praktik Bisnis Berkelanjutan - JPNN.COM
Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder (BMB) South East Asia saat menyelenggarakan Site Visit Asia B Corp Summit 2026 bertajuk “From Purpose to Impact: Advancing B Corp for Indonesia’s Sustainable Future”. Foto: dokumentasi Danone Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder (BMB) South East Asia menyelenggarakan Site Visit Asia B Corp Summit 2026 bertajuk “From Purpose to Impact: Advancing B Corp for Indonesia’s Sustainable Future”.

Forum menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi memperkuat peran dunia usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui diskusi lintas sektor, para peserta berbagi perspektif mengenai pentingnya membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

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Sebagai perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi B Corp di seluruh lini bisnisnya, Danone Indonesia meyakini bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sertifikasi B Corp sendiri merupakan pengakuan bagi perusahaan yang memenuhi standar tinggi dalam aspek tata kelola, kesejahteraan karyawan, dampak terhadap masyarakat, pelestarian lingkungan, serta nilai yang diberikan kepada pelanggan.

Head of National SDGs Secretariat sekaligus Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

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“Implementasinya berlandaskan empat prinsip utama, yaitu universal, terintegrasi, no one left behind, dan kolaborasi yang kuat,” ujar Pungkas.

“Yang terpenting, pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh,” lanjutnya.

Danone mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran dunia usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

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TAGS   Danone Indonesia  bisnis berkelanjutan  ekonomi berkelanjutan  Site Visit Asia B Corp Summit 2026 
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