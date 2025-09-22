Danone Indonesia Dorong Teknologi Jadi Kunci Keberhasilan Bisnis dan Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menyampaikan teknologi berperan penting dalam mempercepat penerapan praktik bisnis berkelanjutan di industri.

Hal itu disampaikan Arif dalam forum Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Arif, teknologi kini menjadi enabler yang memungkinkan korporasi untuk menjalankan transformasi hijau secara terukur.

“Teknologi bukan sekadar alat efisiensi, melainkan jembatan untuk mempercepat transformasi industri yang lebih ramah lingkungan. Di Danone Indonesia, kami percaya penerapan digital dan inovasi mampu menurunkan jejak karbon, menghemat penggunaan air, serta mengurangi sampah plastik secara signifikan,” ujarnya.

Danone Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan yang mendapat dukungan teknologi, mulai dari penerapan energi terbarukan di fasilitas produksi, konservasi air melalui program water recharge, hingga kampanye pengurangan sampah plastik lewat gerakan #BijakBerplastik.

Upaya ini sejalan dengan strategi global Danone “One Planet. One Health” yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain fokus pada lingkungan, Danone Indonesia juga memperluas kontribusi di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan anemia defisiensi zat besi.

“Melalui program Bersama Cegah Stunting, Danone berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memberikan edukasi gizi seimbang, pemantauan tumbuh kembang anak, serta intervensi nutrisi yang tepat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi,” ungkap Arif.