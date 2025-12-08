Danone Indonesia Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Banjir besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus menimbulkan dampak luas bagi ribuan warga.

Banyak keluarga mengungsi, akses jalan terputus, dan jaringan distribusi serta pedagang lokal ikut terdampak akibat genangan maupun kerusakan infrastruktur.

Sejumlah jalur distribusi di wilayah terdampak juga terhambat sehingga pasokan kebutuhan dasar di beberapa titik pengungsian menjadi terbatas.

Sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar, Danone Indonesia mengerahkan bantuan tanggap darurat bersama sejumlah mitra. Prioritas diberikan pada kebutuhan mendesak, seperti air minum aman dan nutrisi anak.

Pada tahap awal, Danone Indonesia menyalurkan bantuan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) berupa ribuan karton produk AQUA dan produk susu Bebelac siap minum, yang diperuntukkan bagi keluarga di daerah dengan tingkat dampak tertinggi.

Selain itu, dukungan dana disalurkan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat di lapangan.

Perusahaan juga memperluas kerja sama dengan BPOM, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), WWF, MNC Media Group, serta jaringan distribusi AQUA di Sumatra untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Melalui kolaborasi ini, bantuan tambahan berupa ribuan karton air minum dan produk nutrisi juga dipersiapkan untuk disalurkan secara bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan di masing-masing wilayah.