Danone Indonesia Raih Gartner Power of the Profession - Supply Chain Awards

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia meraih penghargaan bergengsi Gartner Power of the Profession - Supply Chain Awards dalam kategori Social Impact of The Year.

Ini merupakan pengakuan dan apresiasi kelas dunia yang diberikan oleh Gartner, lembaga konsultan manajemen yang berbasis di Amerika Serikat, atas komitmen Danone Indonesia dalam upaya pelestarian air termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS), penguatan rantai pasok serta pemberdayaan masyarakat.

Program penghargaan tahunan yang berbasis komunitas ini, mengakui inovasi luar biasa dalam rantai pasok global yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus mendorong kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Baca Juga: Danone Indonesia dan MPKU Muhammadiyah Gelar Edukasi Akbar Sekolah Sehat

Senior Public Affairs and Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan penghargaan yang diterima merupakan bentuk dari komitmen peta jalan keberlanjutan Perusahaan melalui Danone Impact Journey (DIJ).

“Inisiatif yang kami lakukan ini melibatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dari hulu ke hilir, dan membantu memperkuat tata kelola air lokal. Inisiatif ini juga mendukung pemberdayaan komunitas lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Karyanto.

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, terutama untuk daerah Jawa dan Bali.

Baca Juga: Danone Indonesia Raih ESG Rating 2025 Awards

“Faktor populasi yang padat dan aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air, terutama di musim kemarau. Menanggapi tantangan ini, Danone Indonesia aktif mengelola 10 daerah aliran sungai di Jawa dan Bali,” kata Karyanto.

Danone Indonesia menerapkan solusi berbasis alam serta praktik berkelanjutan yang diantaranya mencakup konservasi lanskap dengan penanaman 2,6 juta pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pembangunan 20.000 parit resapan (rorak) dan 2.500 sumur resapan untuk pemulihan air tanah; serta pertanian regeneratif untuk efisiensi air yang melibatkan lebih dari 1.000 petani di 500 hektar lahan guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pertanian.