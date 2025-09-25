Danone SN Indonesia Resmikan Penggunaan PLTS Atap di Pabrik Prambanan

jpnn.com - JAKARTA - Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia meluncurkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Pabrik Sarihusada Prambanan, Jawa Tengah.

Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap target Pemerintah Indonesia dalam transisi penggunaan energi baru terbarukan.

PLTS Atap yang diresmikan, memiliki potensi kapasitas hingga 828 KWP dan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 1.178.838 KWH per tahun.

Tak hanya itu, PLTS tersebut juga ditargetkan mampu mengurangi emisi karbon hingga 934 ton CO2 setiap tahunnya yang setara dengan penanaman lebih dari 13 ribu pohon.

KepalaDinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berkomitmen kuat membangun dan menerapkan energi bersih dan terbarukan.

Tercatat, hingga 2024 penggunaan energi baru terbarukan di Jateng telah mencapai 18,55 persen, dari target 21,32 persen pada 2025.

“Tentunya kami sangat mendukung upaya-upaya investasi dan inisiatif pelaku usahauntuk bersama mencapai target ini,” ucap Agus dalam keterangannya, pada Kamis (25/9).

“Kami mengapresiasi langkah Danone SN Indonesia hari ini untuk meningkatkan implementasi transisi penggunaan energi baru terbarukan dalam proses produksinya,” kata dia.