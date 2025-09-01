Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Danone Specialized Nutrition Ungkap Nutrisi Jadi Fondasi Utama Kesehatan Preventif

Senin, 01 September 2025 – 20:18 WIB
Danone Specialized Nutrition Ungkap Nutrisi Jadi Fondasi Utama Kesehatan Preventif
Ilustrasi anak sedang ditimbang berat badannya untuk mencegah stunting. Foto: dok Danone Specialized Nutrition Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Survei Kesehatan Indonesia 2024 menunjukkan 23,8 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami anemia. Survei Status Gizi Indonesia 2024 Kementerian Kesehatan RI juga mencatat 19,8 persen anak menderita stunting.

Selain itu, angka kelahiran prematur masih menjadi perhatian serius karena berisiko pada tumbuh kembang optimal anak.

The World Bank memperkirakan investasi pada nutrisi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di negara berpendapatan rendah dan menengah hingga USD 110 miliar.

Hal ini menunjukkan nutrisi bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi utama dalam pencegahan yang mampu menekan biaya kesehatan sekaligus menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Sejalan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa gizi yang lebih baik berkorelasi dengan peningkatan kesehatan pada anak, ibu, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, serta kehamilan dan persalinan yang lebih aman.

Medical & Scientific Affairs Director Nutricia Sarihusada, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH menyatakan fakta tersebut menegaskan pentingnya pendekatan preventif melalui nutrisi lebih efektif dibandingkan hanya menunggu penyakit muncul.

Dr. Ray menyebut dalam upaya mendorong transformasi kesehatan preventif, Danone Specialized Nutrition Indonesia berpartisipasi dalam forum internasional Healthcare Innovation Leaders Asia 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada 27–28 Agustus 2025.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemimpin kesehatan, pembuat kebijakan, serta inovator global untuk membahas tantangan kesehatan.

Survei Kesehatan Indonesia 2024 menunjukkan 23,8 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami anemia. Survei Status Gizi Indonesia 2024 Kementerian Kesehatan

Danone  penyakit  kesehatan  anak  Nutrisi 
