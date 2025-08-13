Close Banner Apps JPNN.com
Danrem 151/Binaiya Sutradarai Film 'Janji Senja', Pangdam XV/Pattimura Beri Apresiasi Positif

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:52 WIB
Danrem 151/Binaiya Sutradarai Film 'Janji Senja', Pangdam XV/Pattimura Beri Apresiasi Positif - JPNN.COM
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo saat melaksanakan Podcast di Markas Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (12/8/2025). Foto: Penerangan Korem 151/Binaiya

jpnn.com, AMBON - Sebuah karya seni sarat pesan moral lahir dari tangan seorang prajurit.

Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.IP., M.Han., yang menjabat Danrem 151/Binaiya, tidak hanya memimpin di medan tugas, tetapi juga sukses duduk di kursi sutradara film “Janji Senja”.

Film ini sebagai perwujudan dari Pembinaan Teritorial Modern di Korem 151/Binaiya.

Mahakarya melalui film ini menghadirkan kisah yang menghidupkan kearifan lokal Maluku, dibalut nilai kesetiaan, doa dan air mata seorang ibu, serta keberanian seorang perempuan Maluku menggapai cita-cita sebagai Korps Wanita Angkatan Darat/Kowad.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, memberikan apresiasi tinggi kepada Sang Danrem yang memiliki Multi Talenta dan Profesional dlm melaksanakan tugas.

Meski baru melihat trailernya, film ini begitu padat makna dari pengorbanan, kecintaan pada tanah kelahiran, hingga semangat pantang menyerah.

“Janji Senja" bukan sekadar tontonan, tetapi cermin budaya dan inspirasi bagi siapa saja,” ujar Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto saat melaksanakan Podcast di Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (12/8/2025).

Film “Janji Senja” dijadwalkan tayang serentak di seluruh Indonesia pada 25 September 2025.

Film "Janji Senja" dijadwalkan tayang serentak di seluruh Indonesia pada 25 September 2025.

