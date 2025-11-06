Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Danrem 161/Wira Sakti Sebut Proses Hukum Kasus Prada Lucky Berjalan Transparan

Kamis, 06 November 2025 – 12:15 WIB
Danrem 161/Wira Sakti Sebut Proses Hukum Kasus Prada Lucky Berjalan Transparan - JPNN.COM
Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono: Dok Video: Penrem 161/Wira Sakti

jpnn.com, JAKARTA - Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyebutkan proses hukum kasus Prada Lucky Chepril Saputra Namo berjalan secara transparan dan tanpa intervensi pihak mana pun.

Dia menyebut seluruh jalannya persidangan dapat disaksikan terbuka oleh publik dan media.

“Proses persidangan Prada Lucky sangat transparan. Semua media melihat, kami tidak menutup-nutupi,” ujar Hendro dikutip dari Video Penerangan Korem 161/Wira Sakti pada Kamis, 6 November 2025.

Baca Juga:

Selain itu, Hendro mengungkap adanya dugaan pelanggaran oleh Pelda Christian.

Dugaan ini berangkat dari laporan Komandan Kodim Rote Ndao.

Pelda Christian diduga melanggar Pasal 103 KUHPM karena sengaja tidak menaati perintah kedinasan.

Baca Juga:

Perintah yang dimaksud merujuk pada ST Panglima TNI Nomor 398 Tahun 2009 tentang larangan prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah.

“Diduga memiliki hubungan dengan wanita di luar pernikahan baik secara dinas maupun agama sejak 2018 hingga memiliki dua anak,” kata Hendro.

Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyebutkan proses hukum kasus Prada Lucky Chepril Saputra Namo berjalan secara transparan & tanpa intervensi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prada Lucky Namo  danrem 161/wira sakti  TNI AD  Transparan 
BERITA PRADA LUCKY NAMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp