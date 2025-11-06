Danrem 161/Wira Sakti Sebut Proses Hukum Kasus Prada Lucky Berjalan Transparan

Kamis, 06 November 2025 – 12:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyebutkan proses hukum kasus Prada Lucky Chepril Saputra Namo berjalan secara transparan dan tanpa intervensi pihak mana pun.

Dia menyebut seluruh jalannya persidangan dapat disaksikan terbuka oleh publik dan media.

“Proses persidangan Prada Lucky sangat transparan. Semua media melihat, kami tidak menutup-nutupi,” ujar Hendro dikutip dari Video Penerangan Korem 161/Wira Sakti pada Kamis, 6 November 2025.

Selain itu, Hendro mengungkap adanya dugaan pelanggaran oleh Pelda Christian.

Dugaan ini berangkat dari laporan Komandan Kodim Rote Ndao.

Pelda Christian diduga melanggar Pasal 103 KUHPM karena sengaja tidak menaati perintah kedinasan.

Perintah yang dimaksud merujuk pada ST Panglima TNI Nomor 398 Tahun 2009 tentang larangan prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah.

“Diduga memiliki hubungan dengan wanita di luar pernikahan baik secara dinas maupun agama sejak 2018 hingga memiliki dua anak,” kata Hendro.