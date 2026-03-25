Danrem hingga Karo Ops Polda Riau Berkolaborasi Padamkan Karhutla di Dumai

jpnn.com, DUMAI - Polri dan TNI semakin memperkuat sinergi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Polres Dumai.

Sejumlah pimpinan turun langsung ke lapangan untuk memimpin upaya pemadaman, pada Rabu (25/3).

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Riau, Kombes Pol Ino Haryanto bersama Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Agustatius Sitepu, terjun langsung memimpin proses pemadaman di wilayah Kecamatan Medang Kampai yang menjadi salah satu titik terdampak cukup signifikan.

Upaya pemadaman ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pihak Pertamina, serta masyarakat setempat.

Mereka bahu-membahu melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran.

Kapolres Dumai, AKBP Angga F. Herlambang mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus berjibaku memadamkan api yang telah berlangsung selama enam hari terakhir.

“Karhutla di Medang Kampai ini sudah memasuki hari ke-6. Kami terus berupaya maksimal agar api segera padam, namun kondisi cuaca cukup ekstrem,” ujarnya.

Berdasarkan hasil monitoring melalui Aplikasi Dashboard Lancang Kuning (DLK), terdeteksi sebanyak 14 titik hotspot yang tersebar di dua kecamatan, yakni Dumai Timur sebanyak 8 titik dan Medang Kampai sebanyak 6 titik.