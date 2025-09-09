Dansatsiber TNI Akan Laporkan Ferry Irwandi Soal Pencemaran Nama Baik, Menhan Bereaksi Begini

Selasa, 09 September 2025 – 19:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin enggan banyak menanggapi soal Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen JO Sembiring yang berencana melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi ke penegak hukum.

Menurut dia, hal itu sebaiknya lebih pantas ditanyakan kepada Panglima TNI Agus Subiyanto.

“Ya, itu operasional, silakan ke panglima TNI yang menangani operasional,” ucap Sjafrie di Kantor Menko Polkam, Gambir, pada Selasa (9/9).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut mengaku memang telah mengetahui soal Dansatsiber yang menyinggung Ferry Irwandi.

“Saya nonton di televisi, tetapi saya serahkan kewenangan itu kepada panglima TNI. Kita mempunyai strata-srata pendelegasian berwenang,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum pada Senin (8/9).

Konsultasi itu terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi.

Mereka adalah Dansatsiber TNI Brigjen JO Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'aruf.