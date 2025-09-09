Close Banner Apps JPNN.com
Dansatsiber TNI Hendak Laporkan Ferry Irwandi Terkait Pencemaran Nama Baik Institusi, tetapi

Selasa, 09 September 2025 – 18:16 WIB
Ilustrasi - Massa berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya buka suara terkait tujuan kedatangan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI Brigjen JO Sembiring ke Polda Metro Jaya.

Ia menyebutkan Brigjen JO Sembiring datang untuk mengkonsultasikan rencana melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi ke penegak hukum.

"Beliau (Brigjen Juinta Omboh) mau melaporkan Ferry Irwandi," kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus di Jakarta, Selasa.

Adapun Ferry Irwandi, kata Fian, hendak dilaporkan oleh Satsiber terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Pencemaran nama baik (terhadap) institusi," kata Fian.

Kendati demikian, Fian mengatakan dalam konsultasi itu bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik.

"Nah, terus kami sampaikan, menurut putusan MK, institusi tak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik," ujar Fian.

Sebelumnya, sejumlah jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum pada Senin (8/9).

