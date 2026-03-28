Danur Universe Tembus 14,5 Juta Penonton, The Last Chapter Ikut Melejit

jpnn.com, JAKARTA - Film horor Danur: The Last Chapter kembali mencatat pencapaian gemilang dengan meraih lebih dari 2 juta penonton di bioskop.

Angka ini menjadi bukti kuat daya tarik cerita yang mampu menyentuh sekaligus menghantui penonton.

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Danur sebagai salah satu semesta film horor tersukses di Indonesia.

Hingga saat ini, total penonton Danur Universe telah menembus lebih dari 14,5 juta.

Rangkaian film dalam semesta ini mencatat angka signifikan, mulai dari Danur 1 dengan 2.736.391 penonton, Danur 2 sebanyak 2.572.982, hingga Danur 3 yang meraih 2.413.316 penonton.

Selain itu, film spin-off seperti Asih juga mencatat 1.714.786 penonton, dilanjutkan Asih 2 dengan 334.282 penonton, serta Ivanna yang menembus 2.793.775 penonton.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kekuatan cerita yang dihadirkan. Danur tidak hanya menawarkan ketegangan, tetapi juga menghadirkan emosi seperti kehilangan, kedekatan, dan kenangan masa kecil yang membekas.

Karakter “Sahabat Peter CS” menjadi elemen penting yang membuat kisah ini terasa hidup dan dekat dengan penonton. Kehadiran mereka menjadi simbol hubungan emosional yang terus dikenang.