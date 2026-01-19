Dapat Bonus SEA Games 2025, Atlet Dayung Perahu Naga Mariyati Mau Naik Haji dan Umrahkan Orang Tua

jpnn.com, JAKARTA - Rasa syukur tiada tara kepada Allah SWT dipanjatkan Mariyati, atlet dayung perahu naga atau dragon boat di SEA Games Ke-33 Thailand Tahun 2025.

Bersama timnya, perempuan asal Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) itu ikut membawa Indonesia keluar sebagai juara umum dalam nomor cabang olahraga (cabor) ini.

“Indonesia meraih dua emas dan dua perak di dragon boat. Tradisi Indonesia kalau berlaga di dayung dragon boat itu juara umum terus di tingkat internasional. Karena itu harapan dan target ke depannya kami ingin mempertahankan juara umum,” ungkap Mariyati.

Rasa syukur penyandang gelar magister pendidikan ini makin bertambah setelah menerima bonus dari Pemerintah yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai peraih emas nomor beregu, Mariyati mendapatkan uang tunai senilai Rp 500 juta.

Dirinya mengaku senang dan bahagia dengan bonus yang diberikan. Mariyati menyebut bonus ini akan digunakannya untuk beribadah, berangkat ke Tanah Suci.

“Saya senang, bahagia sekali. Yang pertama saya mau daftar haji. Setelah itu saya mau memberangkatkan umrah kedua orang tua saya,” jelas peraih emas nomor 200M 22 crew mix dayung dragon boat dan perak nomor 200M 12 crew women.

Karena itulah Mariyati tak luput mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Atas perhatian dan apresiasi yang diberikan kepada para atlet, khususnya atlet dayung seperti dirinya.



“Saya Mariyati dari cabor dayung mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mengapresiasi atlet-atlet indonesia. Sehat terus untuk Bapak Presiden,” tutur Mariyati.

“Dan untuk Pak Menpora, jaya terus, kami bangga punya menpora yang begitu peduli kepada atletnya,” pungkasnya.(antara/jpnn)